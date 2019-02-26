В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение

"В течение суток, 26 февраля, по области и городу (Ивано-Франковской области - ред.) ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. (НМЯ 1) 1 уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине во вторник, 26 февраля, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем составит 5 градусов тепла на большинстве территории страны, 7 градусов выше нуля - на западе.



