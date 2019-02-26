Сьогодні по Україні дощ з мокрим снігом

"26 лютого вночі у східних областях, вдень на більшій частині території країни невеликий дощ з мокрим снігом. На Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, у західних областях до 7° тепла; у Карпатах вдень близько 0°.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни.