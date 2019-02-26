В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС Івано-Франківської області.
“Протягом доби 26 лютого по області та місту (Івано-Франківській області — ред.) очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (НМЯ 1) 1 рівень небезпечності, жовтий”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні у вівторок, 26 лютого, очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень сягне 5 градусів тепла на більшості території країни, 7 градусів вище нуля — на заході.