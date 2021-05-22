В Италии нашли мертвой 29-летнюю украинку, которая исчезла в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Италии близ города Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза, в коттедже нашли мертвой 29-летнюю украинку Кристину Новак. Женщина исчезла еще 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ilmessaggero.
Детали
Труп нашли 18 мая в заброшенном и разрушенном фермерском доме посреди леса в Кастельфранко-ди-Сотто (Пиза). Это недалеко от дома, где украинка жила со своим возлюбленным. Экспертиза показала, что смерть наступила от огнестрельного ранения.
В убийстве обвиняется татуировщик 49-летний Франческо Лупино. Он - сосед пары и владелец дома, который они снимали. Лупино находится под стражей от 23 марта. Своей вины не признает.
Мотив убийства до конца не известен. Предполагают, что Кристина стала свидетелем чего-то, чего не должна была видеть.
Для расследования исчезновения украинки итальянская полиция привлекла многочисленные ресурсы. Проведен обыск дома и прилегающих территорий, клуба в котором она работала, опрошенные коллеги по работе, соседи и знакомые. Все улики указывают на вину Франческо Лупино. Убийцу украинки ждет суд.
Дополнение
Кристина Новак исчезла 31 октября прошлого года в маленьком городке Альтопашо. Сразу арестовали ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения, которого обвиняли в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи.
Соседом Кристины и "партнером" в криминальных сделках ее сожителя был татуировщик Франческо Лупино. Негрима захотел выйти из "бизнеса" и обвинил итальянца в краже денег, вырученных от наркотрафика. В ответ он угрожал испанцу пистолетом. В конце концов наркоторговцы решили поделить имущество. Лупино отдал Гонсалесу наркотики и два пистолета, а позже заявил на него в полицию.
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