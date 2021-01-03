У Туреччині знайшли мертвою молоду українку: ЗМІ повідомили моторошні подробиці

Згідно з отриманою інформацією, мати, не зумівши зв'язатися з 25-річною громадянкою України Христиною Новицкою, яка живе одна в будинку, зателефонувала сусідам.

Коли сусіди не змогли додзвонитися до молодої жінки, про це повідомили в поліцію. Після того, як двері відкрив слюсар, молода жінка була знайдена мертвою, сидячою на стільці, зі зв'язаними за спиною руками і з поліетиленовим пакетом на голові.

Відзначається, що після розслідування прокуратури тіло Новицкої було відправлено в Інститут судової медицини Мугла для встановлення точної причини смерті. За даними порталу, правоохоронцями розслідується, чи був інцидент самогубством або вбивством.

Як повідомляв УНН, в минулому році в готелі на Балі померли двоє українських громадян.