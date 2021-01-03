У Туреччині знайшли мертвою молоду українку: ЗМІ повідомили моторошні подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Туреччині, в курортному містечку Мугла, виявили труп молодої громадянки України в її власному будинку. Про це повідомляє портал Sozcu, передає УНН.
Згідно з отриманою інформацією, мати, не зумівши зв'язатися з 25-річною громадянкою України Христиною Новицкою, яка живе одна в будинку, зателефонувала сусідам.
Коли сусіди не змогли додзвонитися до молодої жінки, про це повідомили в поліцію. Після того, як двері відкрив слюсар, молода жінка була знайдена мертвою, сидячою на стільці, зі зв'язаними за спиною руками і з поліетиленовим пакетом на голові.
Відзначається, що після розслідування прокуратури тіло Новицкої було відправлено в Інститут судової медицини Мугла для встановлення точної причини смерті. За даними порталу, правоохоронцями розслідується, чи був інцидент самогубством або вбивством.
Як повідомляв УНН, в минулому році в готелі на Балі померли двоє українських громадян.