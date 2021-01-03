В Турции нашли мертвой молодую украинку: СМИ сообщили жуткие подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Турции, в курортном городке Мугла, обнаружили труп молодой гражданки Украины в ее собственном доме. Об этом сообщает портал Sozcu, передает УНН.
Согласно полученной информации, мать, не сумев связаться с 25-летней гражданкой Украины Кристиной Новицкой, которая живет одна в доме, позвонила соседям.
Когда соседи не смогли дозвониться до молодой женщины, об этом сообщили в полицию. После того, как дверь открыл слесарь, молодая женщина была найдена мертвой, сидящей на стуле, со связанными за спиной руками и с полиэтиленовым пакетом на голове.
Отмечается, что после расследования прокуратуры тело Новицкой было отправлено в Институт судебной медицины Стамбула для установления точной причины смерти. По данным портала, правоохранителями расследуется, был ли инцидент самоубийством или убийством.
Как сообщал УНН, в прошлом году в отеле на Бали умерли двое украинских граждан.