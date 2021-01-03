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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 62360 просмотра

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В Турции нашли мертвой молодую украинку: СМИ сообщили жуткие подробности

Киев • УНН

 • 42251 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Турции, в курортном городке Мугла, обнаружили труп молодой гражданки Украины в ее собственном доме. Об этом сообщает портал Sozcu, передает УНН.

В Турции нашли мертвой молодую украинку: СМИ сообщили жуткие подробности

Согласно полученной информации, мать, не сумев связаться с 25-летней гражданкой Украины Кристиной Новицкой, которая живет одна в доме, позвонила соседям.

Когда соседи не смогли дозвониться до молодой женщины, об этом сообщили в полицию. После того, как дверь открыл слесарь, молодая женщина была найдена мертвой, сидящей на стуле, со связанными за спиной руками и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Отмечается, что после расследования прокуратуры тело Новицкой было отправлено в Институт судебной медицины Стамбула для установления точной причины смерти. По данным портала, правоохранителями расследуется, был ли инцидент самоубийством или убийством.

Как сообщал УНН, в прошлом году в отеле на Бали умерли двое украинских граждан.

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