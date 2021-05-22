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В Італії знайшли мертвою 29-річну українку, що зникла минулого року

Київ • УНН

 • 49710 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. В Італії поблизу міста Кастельфранко ді Сотто, що в провінції Піза, в котеджі знайшли мертвою 29-річну українку Христину Новак. Жінка зникла ще 9 листопада 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ilmessaggero.

В Італії знайшли мертвою 29-річну українку, що зникла минулого року

Деталі

Труп знайшли 18 травня в покинутому і зруйнованому фермерському будинку посеред лісу в Кастельфранко-ді-Сотто (Піза). Це недалеко від будинку, де українка жила зі своїм коханим. Експертиза показала, що смерть наступила від вогнепального поранення.

У вбивстві звинувачується татуювальник 49-річний Франческо Лупіно. Він - сусід пари і власник будинку, який вони знімали. Лупіно знаходиться під вартою від 23 березня. Своєї провини не визнає.

Мотив вбивства до кінця не відомий. Припускають, що Христина стала свідком чогось, чого не повинна була бачити.

Для розслідування зникнення українки італійська поліція залучила численні ресурси. Проведено обшук будинку та прилеглих територій, клубу в якому вона працювала, опитані колеги по роботі, сусіди і знайомі. Всі докази вказують на вину Франческо Лупіно. Вбивцю українки чекає суд.

Доповнення

Христина Новак зникла 31 жовтня минулого року в маленькому містечку Альтопашо. Відразу арештували її співмешканця - 41-річного Айрама Гонзалеса Негріма, підприємця іспанського походження, якого звинувачували в незаконному носінні зброї і боєприпасів, зберіганні крадених товарів, а також наркотиків з метою продажу.

Сусідом Христини і "партнером" в кримінальних оборудках її співмешканця був татуювальник Франческо Лупіно. Негріма захотів вийти з "бізнесу" і звинуватив італійця в крадіжці грошей, виручених від наркотрафіку. У відповідь він погрожував іспанцеві пістолетом. Зрештою наркоторговці вирішили поділити майно. Лупіно віддав Гонсалесу наркотики і два пістолети, а пізніше заявив на нього в поліцію.

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