В Италии преступник поджег автобус с детьми

Представители спецподразделений ворвались в автобус через окна в задней части, что позволило вовремя спасти всех. Около десяти школьников были доставлены в больницу, однако без серьезных повреждений.

Генпрокуратура Италии заявила, что не исключает наличие террористических мотивов в преступника. Он был задержан. Дело заведено по статье о покушении на убийство и похищение людей с отягчающими обстоятельствами. При этом следствие пока не получило доказательств о связи задержанного с исламистскими террористами. Скорее всего, речь идет о собственных мотивах преступника.

По сообщениям итальянских СМИ, до задержания преступник якобы крикнул, что необходимо остановить “гибель людей в Средиземном море”, а также возложил ответственность за смерть африканских беженцев на вице-премьера Италии Сальвини и одного из лидеров правого движения “Пять звезд” Луиджи ди Майо.

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Cам Сальвини, занимающий также должность главы МВД, заявил, что задержанный был ранее судим за сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде. “Почему человек с подобными судимостями ведет автобус с детьми”, — задался вопросом Сальвини.

Как сообщал УНН, в Калужской области России перевернулся автобус, перевозивший детей, в результате чего погибли двое взрослых, сопровождавших группу.