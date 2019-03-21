В Італії злочинець підпалив автобус з дітьми

КИЇВ. 21 березня. УНН. У середу, 20 березня, неподалік від Мілана 47-річний громадянин Італії з сенегальськими корінням спробував викрасти автобус, де знаходилися близько 50 школярів. Злочинець, який сидів за кермом автобуса, відібрав у дітей мобільні телефони, проте один з них зумів додзвонитися до поліції. Після того, як поліцейські заблокували рух автобуса на одному з шосе, злочинець підпалив автобус, який в підсумку повністю згорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.