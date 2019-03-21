В Італії злочинець підпалив автобус з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У середу, 20 березня, неподалік від Мілана 47-річний громадянин Італії з сенегальськими корінням спробував викрасти автобус, де знаходилися близько 50 школярів. Злочинець, який сидів за кермом автобуса, відібрав у дітей мобільні телефони, проте один з них зумів додзвонитися до поліції. Після того, як поліцейські заблокували рух автобуса на одному з шосе, злочинець підпалив автобус, який в підсумку повністю згорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Представники спецпідрозділів увірвалися в автобус через вікна в задній частині, що дозволило вчасно врятувати всіх. Близько десяти школярів були доставлені в лікарню, проте без серйозних ушкоджень.
Генпрокуратура Італії заявила, що не виключає наявність терористичних мотивів у злочинця. Він був затриманий. Справа заведена за статтею про замах на вбивство і викрадення людей з обтяжуючими обставинами. При цьому слідство поки не отримало доказів про зв’язок затриманого з ісламістськими терористами. Найімовірніше, мова йде про власні мотиви злочинця.
За повідомленнями італійських ЗМІ, до затримання злочинець нібито крикнув, що необхідно зупинити “загибель людей в Середземному морі”, а також поклав відповідальність за смерть африканських біженців на віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні і одного з лідерів правого руху “П’ять зірок” Луїджі ді Майо.
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Cам Сальвіні, що займає також посаду глави МВС, заявив, що затриманий був раніше засуджений за сексуальне насильство і водіння в нетверезому вигляді. “Чому людина з подібними судимостями веде автобус з дітьми”, — задався питанням Сальвіні.
Як повідомляв УНН, у Калузькій області Росії перекинувся автобус, що перевозив дітей, в результаті чого загинули двоє дорослих, які супроводжували групу.