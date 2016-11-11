В Испании обезвредили организацию, незаконно перевозившую мигрантов из Украины в Британию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальная полиция Испании вместе с польской пограничной службой и Европейским центром Европола против незаконного ввоза мигрантов ликвидировали транснациональную преступную организацию, которая причастна к нелегальной перевозки украинских граждан в Великобританию. Об этом сообщается на сайте Европола, передает УНН.
По данным Европола, более ста человек были задержаны в 2016 году за подделку административных документов и содействие нелегальной миграции украинских граждан в Великобританию.
В сообщении говорится, что в марте 2016 года один из главных руководителей группы был задержан в Испании. Из его квартиры было изъято более 100 ID-карт и оригинальные польские паспорта.
Мигранты, которые ездили в Польшу, использовали туристические визы, а также путешествовали по другим странам, пользуясь поддельными документами, такими как польские удостоверения личности и прибалтийские паспорта.
Как сообщал УНН, задержанных украинских моряков в Испании перевели в тюрьму в провинции Мадрид .