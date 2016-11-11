В Іспанії знешкодили організацію, яка незаконно перевозила мігрантів з України до Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національна поліція Іспанії разом з польською прикордонною службою та Європейським центром Європолу проти незаконного ввозу мігрантів ліквідували транснаціональну злочинну організацію, яка причетна до нелегального перевезення українських громадян до Великої Британії. Про це повідомляється на сайті Європолу, передає УНН.
За даними Європолу, більше ста осіб було затримано у 2016 році за підробку адміністративних документів і сприяння нелегальній міграції українських громадян у Британію.
У повідомленні йдеться про те, що в березні 2016 року один з головних керівників групи був затриманий в Іспанії. З його квартири було вилучено більше 100 ID-карт та оригінальні польські паспорти.
Мігранти, які їздили в Польщу, використовували туристичні візи, а також подорожував по іншим країнам, користуючись підробленими документи, такі як польські посвідчення особи і прибалтійські паспорти.
Як повідомляв УНН, затриманих українських моряків в Іспанії перевели до в’язниці у провінції Мадрид.