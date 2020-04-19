В Испании зарегистрировано резкое снижение смертности от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Испании за минувшие сутки зарегистрировано 410 смертей от коронавируса - самый низкий показатель за четыре недели, передает УНН со ссылкой на El Pais.
Так, отмечается, что более низкий показатель смертности был зафиксирован 22 марта, когда от болезни умерло 394 человека. В это воскресенье их число составило 410.
Общее количество погибших в Испании, по состоянию на 19 апреля, достигло 20453.
За последние 24 часа число случаев заражения возросло до 195 344, всего за сутки было зарегистрировано 4218 новых случаев.
Как сообщалось в УНН, из-за коронавируса Испания собирается продлить запрет на выход из дома минимум до 9 мая.