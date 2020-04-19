В Іспанії зареєстровано різке зниження смертності від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Іспанії за минулу добу зареєстровано 410 смертей від коронавірусу - найнижчий показник за чотири тижні, передає УНН із посиланням на El Pais.
Так, відзначається, що більш низький показник смертності був зафіксований 22 березня, коли від хвороби померло 394 людини. Цієї неділі їх число склало 410.
Загальна кількість загиблих в Іспанії, станом на 19 квітня, досягла 20 453.
За останні 24 години число випадків зараження зросло до 195 344, всього за добу було зареєстровано 4218 нових випадків.
Як повідомлялося в УНН, через коронавірус Іспанія збирається продовжити заборону на вихід з дому мінімум до 9 травня.