В Испании школьники учатся на берегу моря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В испанском регионе Мурсия после года дистанционного обучения школьники начали заниматься на берегу моря. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Уроки является частью более широкого проекта, известного как “Свежий воздух”, который имеет целью создать лучшее качество воздуха для детей во время пандемии COVID-19, в том числе путем обучения на открытом воздухе.
Учителя начинают подготовку пляжа в 8 утра. В 20-минутных уроках участвуют 8 классов, и группы обращаются по разным районам. Так учатся дети в возрасте от 3 до 12 лет.
Цитата
“Это безопасно, дети весело проводят время. То, что они узнают здесь, они не забывают ”, - сказал учитель английского языка Хуан Франциско Мартинес.
Детям нравится ходить на такие пляжные уроки, ведь так они чувствуют себя более комфортно. Учителя создают для них интерактивные уроки, чтобы школьникам было интересно.
По данным Worldometer, в Испании на коронавирус заболели 3370256 человек, 76525 человек умерли.
Напомним
Португалия продолжила ограничения на поездки по суше и морю в Испанию, которые должны были закончиться в эти выходные, до 15 апреля, поскольку это работает для сдерживания распространения COVID-19.