В Испании прошли массовые протесты

По данным полиции, в Памплоне в протестах приняли участие более 30 000 человек. Также, начиная с четверга, когда было объявлено решение суда, акции прошли в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Аликанте.



Пять мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки, приговорили к 9 годам заключения по статье "преступление сексуального насилия", которая предусматривает менее строгое наказание, чем статья за "изнасилование". Прокуроры просили для каждого обвиняемого более 20 лет тюрьмы.

Преступление произошло 2016 во время традиционного забега быков в Памплоне. Пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку и сняли это на видео.

Испанский хэштег cuéntalo, который означает "расскажи", широко распространился в Twitter в последние дни. Люди делятся своими историями о надругательстве в знак солидарности с жертвой.



Как сообщал УНН, многотысячная колонна протестующих отправилась с площади Франции и идет по проспекту Месропа Маштоца в Ереване.