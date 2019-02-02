В Испании протестовали пенсионеры и таксисты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Тысячи пенсионеров вышли на улицы Мадрида (Испания), чтобы потребовать повышения пенсий. Они также выразили поддержку таксистам, бастующими в знак протеста против мобильных сервисов вызова водителей, предоставляемых компаниями Uber и Cabify. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
"Наши родители, представители старшего поколения, поддерживают нас материально, помогают нам продолжать борьбу против нестабильной занятости, против вывода из страны капиталов, против коррумпированной политической системы, которую мы наблюдаем на протяжении 25 лет", – говорит одни из участников акции протеста таксистов.
Протестующие считают недостаточным повышение пенсий на 6%, обещанное правительством Педро Санчеса. Они поддерживают борьбу таксистов против уберизации сектора транспортных услуг, так как считают, что эта экономическая модель лишит молодое поколение достойных условий труда.
Как сообщал УНН, полиция задержала в Париже 22 участника протестов "желтых жилетов".