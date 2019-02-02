В Іспанії протестували пенсіонери і таксисти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тисячі пенсіонерів вийшли на вулиці Мадрида (Іспанія), щоб вимагати підвищення пенсій. Вони також висловили підтримку таксистам, які стайкують в знак протесту проти мобільних сервісів виклику водіїв, що надаються компаніями Uber і Cabify. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
"Наші батьки, представники старшого покоління, підтримують нас матеріально, допомагають нам продовжувати боротьбу проти нестабільної зайнятості, проти виведення з країни капіталів, проти корумпованої політичної системи, яку ми спостерігаємо протягом 25 років", - говорить одні з учасників акції протесту таксистів.
Протестувальники вважають недостатнім підвищення пенсій на 6%, обіцяне урядом Педро Санчеса. Вони підтримують боротьбу таксистів проти уберізаціі сектора транспортних послуг, так як вважають, що ця економічна модель позбавить молоде покоління гідних умов праці.
Як повідомляв УНН, поліція затримала в Парижі 22 учасники протестів "жовтих жилетів".