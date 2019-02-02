В Іспанії протестували пенсіонери і таксисти

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тисячі пенсіонерів вийшли на вулиці Мадрида (Іспанія), щоб вимагати підвищення пенсій. Вони також висловили підтримку таксистам, які стайкують в знак протесту проти мобільних сервісів виклику водіїв, що надаються компаніями Uber і Cabify. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.