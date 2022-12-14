В Испании хотят увеличить отпуск для родителей, если их дети болеют или находятся на летних каникулах

Детали

Министр социальных дел Испании Ионе Беларра представила первоначальный проект нового "семейного закона", предусматривающий ряд мер, призванных облегчить работу и воспитание детей.

"Мы просим родителей быть супергероями, а мое намерение с этим законом заключается в том, что они могут быть просто мамами и папами, что и так есть достаточно сложной задачей", - сказал Беларра.

Если закон будет принят парламентом, он увеличит право на оплачиваемый отпуск с двух до пяти дней в году для любого работника, чьи близкие родственники болеют или находятся в больнице.

Он также предоставит право на оплачиваемый отпуск до четырех дней в году родителям для решения непредвиденных чрезвычайных ситуаций, связанных с их семьями.

Еще восемь недель неоплачиваемого отпуска будут ежегодно предоставляться родителям по уходу за детьми до достижения ими восьмилетнего возраста. По словам Беларры, эта мера призвана помочь родителям ухаживать за детьми во время летних каникул, которые обычно продолжаются с конца июня до середины сентября, что значительно превышает количество дней отпуска, который есть у родителей. Эта мера будет вводиться поэтапно, начиная с шести недель отпуска в 2023 году, а затем восьми недель в 2024 году.

Беларра отмечает, что закон призван облегчить испанцам возможность иметь детей, если они этого хотят.

Закон также предоставит такие же льготы на образование и транспортные скидки неполным семьям с двумя и более детьми, которые сейчас предоставляются семьям с двумя родителями и тремя и более детьми.

Дополнение

Законопроект может претерпеть изменения во время законодательного процесса, прежде чем он будет проголосован в Конгрессе и Сенате и станет законом.