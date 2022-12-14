В Іспанії хочуть збільшити відпустку для батьків, якщо їхні діти хворіють або знаходяться на літніх канікулах

Деталі

Міністр соціальних справ Іспанії Іоне Беларра представила початковий проект нового "сімейного закону", який передбачає низку заходів, покликаних полегшити роботу і виховання дітей.

"Ми просимо батьків бути супергероями, а мій намір з цим законом полягає в тому, що вони можуть бути просто мамами і татами, що і так є достатньо складним завданням", - сказав Беларра.

Якщо закон буде прийнятий парламентом, він збільшить право на оплачувану відпустку з двох до п'яти днів на рік для будь-якого працівника, чиї близькі родичі хворіють або перебувають у лікарні.

Він також надасть право на оплачувану відпустку до чотирьох днів на рік батькам для вирішення непередбачених надзвичайних ситуацій, пов'язаних з їхніми сім'ями.

Ще вісім тижнів неоплачуваної відпустки будуть щорічно надаватися батькам для догляду за дітьми до досягнення ними восьмирічного віку. За словами Беларри, цей захід покликаний допомогти батькам доглядати за дітьми під час літніх канікул, які зазвичай тривають з кінця червня до середини вересня, що значно перевищує кількість днів відпустки, яку мають батьки. Цей захід буде запроваджуватися поетапно, починаючи з шести тижнів відпустки у 2023 році, а потім восьми тижнів у 2024 році.

Беларра наголошує, що закон покликаний полегшити іспанцям можливість мати дітей, якщо вони цього бажають.

Закон також надасть такі ж пільги на освіту та транспортні знижки неповним сім'ям з двома і більше дітьми, які зараз надаються сім'ям з двома батьками та трьома і більше дітьми.

Доповнення

Законопроект може зазнати змін під час законодавчого процесу, перш ніж він буде проголосований у Конгресі та Сенаті і стане законом.