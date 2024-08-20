В Испании умер старейший человек в мире

Старейший человек в мире, испанка Мария Браньяс Морера, которая родилась в Соединенных Штатах и пережила две мировые войны, умерла в возрасте 117 лет, сообщила во вторник ее семья в X, пишет УНН.

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"Ушла от нас Мария Браньяс. Она умерла, как хотела: во сне, спокойно и без боли", - сообщила ее семья.

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Браньяс более полутора лет считалась в книге рекордов Гиннеса старейшим человеком в мире. Ее дочь в прошлом году объясняла долголетие своей мамы хорошими генами, отмечает DW. По словам ее дочери, Браньяс ни разу в жизни не была госпитализирована.

После смерти Браньяс старейшим живым человеком в мире является японка Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года и ей 116 лет, указывает AFP со ссылкой на Геронтологическую исследовательскую группу США.