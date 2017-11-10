В Ирландии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет британской авиакомпании Flybe был вынужден совершить аварийную посадку после того, как его носовое шасси сломалось после взлета в аэропорту Белфаста.

По данным сайта Airlive.net, самолет провел 2 часа в воздухе на высоте 3800 футов, чтобы сжечь топливо, прежде чем совершить аварийную посадку.

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"Flybe может подтвердить, что произошел инцидент, связанный с одним из наших самолетов Bombardier Q-400, номер BE331, который приземлился без носового шасси. Самолет отбыл из города Белфаст в 11:07 по местному времени в Инвернесс. Инцидент произошел в Международном аэропорта Белфаст примерно в 13:30 по местному времени. На борту самолета 52 пассажира и четыре члена экипажа", - сообщили изданию в авиакомпании.