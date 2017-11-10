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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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В Ирландии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

В Ирландии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Киев  •  УНН

 • 11436 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Белфасте самолет авиакомпании Flybe совершил экстренную посадку после того, как носовое шасси отказало. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на представителей авиакомпании, передает УНН.

Пассажирский самолет британской авиакомпании Flybe был вынужден совершить аварийную посадку после того, как его носовое шасси сломалось после взлета в аэропорту Белфаста.

По данным сайта Airlive.net, самолет провел 2 часа в воздухе на высоте 3800 футов, чтобы сжечь топливо, прежде чем совершить аварийную посадку.

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"Flybe может подтвердить, что произошел инцидент, связанный с одним из наших самолетов Bombardier Q-400, номер BE331, который приземлился без носового шасси. Самолет отбыл из города Белфаст в 11:07 по местному времени в Инвернесс. Инцидент произошел в Международном аэропорта Белфаст примерно в 13:30 по местному времени. На борту самолета 52 пассажира и четыре члена экипажа", - сообщили изданию в авиакомпании.

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