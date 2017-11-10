В Ірландії пасажирський літак здійснив аварійну посадку

Пасажирський літак британської авіакомпанії Flybe був змушений здійснити аварійну посадку після того, як його носове шасі зламалось після зльоту в аеропорту Белфаста.

За даними сайту Airlive.net, літак провів дві години у повітрі на висоті 3800 футів, щоб спалити паливо, перш ніж здійснити аварійну посадку.

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"Flybe може підтвердити, що стався інцидент, пов'язаний з одним із наших літаків Bombardier Q-400, номер BE331, який приземлився без носового шасі. Літак відбув з міста Белфаст об 11:07 за місцевим часом до Інвернесса. Інцидент стався в Міжнародному аеропорту Белфаст приблизно о 13:30 за місцевим часом. На борту літака 52 пасажира та чотири члени екіпажу", - повідомили виданню в авіакомпанії.