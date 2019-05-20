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В Инвестиционном совете объяснили, почему Украина не сможет без сотрудничества с МВФ

Киев  •  УНН

 • 8006 просмотра

Киев. 20 мая. УНН. Отсутствие сотрудничества с МВФ поставит под угрозу инвестиции и возможность украинских государственных компаний привлекать финансирование на внешних рынках. Об этом сообщила Председатель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает УНН.

"Без МВФ для украинских частных компаний фактически будет закрыт рынок капитала (в первую очередь из-за высокой стоимости заимствований и среднесрочные макроэкономические риски)", - сообщила Кузнецов.

Также, по ее словам, государственные компании такие как Нафтогаз Украины и Укрзализныця вряд ли смогут привлечь финансирование на внешних рынках.

"А здесь уже вопрос и энергетической безопасности (финансирование закачки газа в подземные хранилища), рефинансирование кредитного портфеля и капитальных инвестиций", - сообщила специалист.

Кроме этого, для Украины будут закрыты кредиты МФО и макрофинансовая помощь.

"Еще одним вызовом будет рефинансирования заимствований, а это более 3 млрд долл., часть из которых профинансированы нерезидентами, без МВФ вряд ли готовы будут продолжать инвестировать в государственные ценные бумаги по действующим (отнюдь не маленькими) ставкам", - считает Кузнецов.

Она также добавила, что в целом стоимость заимствований вырастет, что станет дополнительной нагрузкой на бюджет по обслуживанию государственного долга, а "прямые иностранные инвестиции ожидаемо будут ждать лучших времен".

Такую позицию Ковалив выразил в ответ на озвученную советником президента Владимира Зеленского с макроэкономической политики Олегом Устенко про то, что в краткосрочной перспективе Украина может достичь макрофинансовой стабильности и БКЗ кредитов МВФ. В то же время в долгосрочной перспективе сотрудничество следует продолжать. Он также добавил, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 21 мая начнет работу в Украине для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с фондом stand-by и консультаций за IV статьей устава МВФ.

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