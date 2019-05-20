В Інвестиційні Раді пояснили, чому Україна не зможе без співпраці з МВФ
Київ • УНН
КИїВ. 20 травня. УНН. Відсутність співпраці з МВФ поставить під загрозу інвестиції та можливість українських державних компаній залучати фінансування на зовнішніх ринках. Про це повідомила Голова офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів, передає УНН.
“Без МВФ для українських приватних компаній фактично буде закритий ринок капіталу (в першу чергу через високу вартість запозичень та середньострокові макроекономічні ризики)”, — повідомила Ковалів.
Також, за її словами, державні компанії такі як Нафтогаз України та Укрзалізниця навряд чи зможуть залучити фінансування на зовнішніх ринках.
“А тут уже питання і енергетичної безпеки (фінансування закачки газу в підземні сховища), рефінансування кредитного портфелю і капітальних інвестицій”, — повідомила фахівець.
Крім цього, для України будуть закриті кредити МФО та макрофінансова допомога.
“Ще одним викликом буде рефінансування внутрішніх запозичень, а це понад 3 млрд долл., частина з яких профінансовані нерезидентами, які без МВФ навряд чи готові будуть продовжувати інвестувати в державні цінні папери за чинними (зовсім не маленькими) ставками”, — вважає Ковалів.
Вона також додала, що в цілому вартість запозичень виросте, що стане додатковим навантаженням на бюджет з обслуговування державного боргу, а “прямі іноземні інвестиції очікувано будуть чекати кращих часів”.
Таку позиції Ковалів висловила у відповідь на озвучену раднико президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олегом Устенком пр. те, що в короткостроковій перспективі Україна може досягти макрофінансової стабільності і бкз кредитів МВФ. Водночас у довготривалій перспективі співпрацю слід продовжувати. Він також додав, що відсутність співпраці з МВФ не дозволить залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 21 травня розпочне роботу в Україні для оцінювання виконання поточної програми співробітництва з фондом stand-by і консультацій за IV статтею статуту МВФ.