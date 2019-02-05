В Индонезии снова произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов индонезийской провинции Северная Суматра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии.
Эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах от округа Южный Ниас.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угрозы цунами нет.
Ранее, 26 января, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в индонезийской провинции Малуку.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовашего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца, по некоторым оценкам, погибло более 230 тысяч человек.