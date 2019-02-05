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В Індонезії знову стався сильний землетрус

В Індонезії знову стався сильний землетрус

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався біля берегів індонезійської провінції Північна Суматра. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Національного управління метеорології, кліматології і геофізики (BMKG) Індонезії.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано за 130 кілометрах від округу Південний Ніас.

Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.

Інформації про жертви і руйнування наразі не надходило. Загрози цунамі немає.

Раніше, 26 січня, землетрус магнітудою 6,6 стався в індонезійській провінції Малуку.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і цунамі, яке за ним послідувало, у країнах Тихоокеанського вогняного кільця, за деякими оцынками, загинуло понад 230 тисяч осіб.

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