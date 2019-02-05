В Індонезії знову стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався біля берегів індонезійської провінції Північна Суматра. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Національного управління метеорології, кліматології і геофізики (BMKG) Індонезії.
Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано за 130 кілометрах від округу Південний Ніас.
Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.
Інформації про жертви і руйнування наразі не надходило. Загрози цунамі немає.
Раніше, 26 січня, землетрус магнітудою 6,6 стався в індонезійській провінції Малуку.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і цунамі, яке за ним послідувало, у країнах Тихоокеанського вогняного кільця, за деякими оцынками, загинуло понад 230 тисяч осіб.