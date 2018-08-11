В Индонезии пропал самолет с девятью людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На востоке Индонезии в субботу была потеряна связь с самолетом с девятью людьми на борту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Xinhua.
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"В округе Оксибил индонезийской провинции Папуа сегодня была потеряна связь с самолетом, на борту которого находились девять человек", - сообщает издание со ссылкой на официального представителя министерства транспорта Бамбанг Эрван.
Напомним, спасательный вертолет разбился в Японии. Местные власти подтвердили гибель всех девяти человек, которые находились на борту вертолета в момент аварии.