В Індонезії зник літак з дев'ятьма людьми на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На сході Індонезії в суботу було втрачено зв'язок з літаком з дев'ятьма людьми на борту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhua.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії розбився винищувач МіГ-21
"В окрузі Оксібіл індонезійської провінції Папуа сьогодні був втрачений зв'язок з літаком, на борту якого перебували дев'ять осіб", - повідомляє видання з посиланням на офіційного представника міністерства транспорту Бамбанг Ерван.
Нагадаємо, рятувальний вертоліт розбився у Японії. Місцева влада підтвердила загибель всіх дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота в момент аварії.