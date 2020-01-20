В Индонезии погибли 9 человек при обрушении подвесного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Индонезии на острове Суматра, в результате обрушения моста погибли 9 человек, еще 17 пострадали, один пропал без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.
"По меньшей мере, девять человек погибли, а остальные пропали без вести после того, как был разрушен пешеходный мост во время ливня", - пишут в издании.
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Так, 17 человек удалось спасти, однако поиски одного человека продолжаются.
Сообщается, что большая часть пострадавших - студенты. В момент происшествия, они наблюдали за сильным течением реки, вышедшей из берегов после наводнения.
Напомним, что ранее, два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря.