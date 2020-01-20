В Індонезії загинули 9 осіб при обваленні підвісного мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Індонезії на острові Суматра, в результаті обвалення мосту загинули 9 осіб, ще 17 постраждали, одна людина зникла безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Star.
"Щонайменше, дев'ять людей загинули, а решта зникли безвісти після того, як було зруйновано пішохідний міст під час зливи", - пишуть у виданні.
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Так, 17 людей вдалося врятувати, проте пошуки однієї людини продовжуються.
Повідомляється, що велика частина постраждалих - студенти. У момент події, вони спостерігали за сильною течією річки, яка вийшла з берегів після повені.
Нагадаємо, що раніше, два острови в Індонезії повністю пішли під воду через підвищення рівня моря.