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В джунглях Индонезии нашли самый большой цветок в мире

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. В Индонезии нашли цветок, диаметром более 120 см, что делает его самым большим цветком, который когда-либо фиксировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Раффлезия, что недавно зацвела в лесу на Западе Суматры, имеет диаметр около 120 сантиметров, что делает ее самым большим цветком, который когда-либо фиксировали", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал раффлезии, которая была на 10 сантиметров меньше и выросла с того же растения. Этот рекорд был зафиксирован в 2017 году.

"У растения нет корней или листьев - оно паразит. Раффлезия питается растением-хозяином, чтобы жить, беря от него воду и питательные вещества. Она заметна только тогда, когда прорывается через растение-хозяина, чтобы раскрыть цветы", - указано в сообщении.

Также отмечается, что цветок имеет неприятный запах, похожий на гнилое мясо. Таким образом цветок привлекает насекомых, которые его опыляют. Цветет растение недолго - всего неделю.

Напомним, в Харьковской области вырастили рекордную грушу.

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