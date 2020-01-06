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У джунглях Індонезії знайшли найбільшу квітку у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В Індонезії знайшли квітку, діаметром понад 120 см, що робить її найбільшою квіткою, яку коли-небудь фіксували. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Рафлезія, що нещодавно зацвіла в лісі на Заході Суматри, має діаметр майже 120 сантиметрів, що робить її найбільшою квіткою, яку коли-небудь фіксували", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що попередній рекорд належав рафлезії, яка була на 10 сантиметрів меншою і виросла з тієї ж рослини. Цей рекорд був зафіксований у 2017 році.

"У рослини немає коренів чи листя – вона паразит. Рафлезія живиться рослиною-господарем, щоб жити, беручи в неї воду та поживні речовини. Її помітно лише тоді, коли вона проривається через рослину-хазяїна, щоб розкрити квіти", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що квітка має неприємний запах, схожий на гниле м’ясо. У такий спосіб квітка приваблює комах, які її запилюють. Цвіте рослина недовго – всього тиждень.

Нагадаємо, на Харківщині виростили рекордно велику грушу.

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