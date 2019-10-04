В Индии похитили прах Махатмы Ганди в день его 150-летия

Кража произошла 2 октября, в день празднования 150-летия со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения.

Смотритель мемориала Ганди в индийском штате Мадхья-Прадеш сообщил индийскому изданию The Wire, что обнаружил пропажу останков вечером. По словам мужчины, неизвестные также облили плакат с изображением индийского лидера и написали на нем слово "предатель". BBC пояснило, что некоторые индийские националисты считают Ганди предателем, поскольку он высказывался в пользу мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Местная полиция начала расследование инцидента. Подозреваемых в краже разыскивают за "действия, наносящие вред национальному единству" страны.

Махатма Ганди был убит в 1948 году активистом радикальной группировки "Хинду Махасабха". После смерти его тело кремировали, однако останки не были развеяны над рекой, как того требуют традиции индуизма. Прах Ганди разделили на несколько частей и провезли по Индии, чтобы население страны могло с ним проститься. Позже большую часть праха собрали и развеяли над морем, другие части захоронили в нескольких мемориалах на территории Индии.

Напомним, американская пивоварня извинилась за изображение Ганди на банке пива.