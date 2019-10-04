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В Індії викрали прах Махатми Ганді в день його 150-річчя

Київ • УНН

 • 14362 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Невідомі викрали прах Махатми Ганді, що зберігався в меморіалі в Центральній Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

В Індії викрали прах Махатми Ганді в день його 150-річчя

Крадіжка сталася 2 жовтня, в день святкування 150-річчя від дня народження лідера індійського національно-визвольного руху.

Доглядач меморіалу Ганді в індійському штаті Мадхья-Прадеш повідомив індійському виданню The Wire, що виявив пропажу останків ввечері. За словами чоловіка, невідомі також облили плакат із зображенням індійського лідера і написали на ньому слово "зрадник". BBC пояснило, що деякі індійські націоналісти вважають Ганді зрадником, оскільки він висловлювався на користь мирного співіснування індуїстів і мусульман.

Місцева поліція почала розслідування інциденту. Підозрюваних у крадіжці розшукують за "дії, що завдають шкоди національній єдності" країни.

Махатма Ганді був убитий в 1948 році активістом радикального угруповання "Хінду махасабха". Після смерті його тіло кремували, проте останки не були розвіяні над річкою, як того вимагають традиції індуїзму. Прах Ганді розділили на кілька частин і провезли по Індії, щоб населення країни могло з ним попрощатися. Пізніше велику частину праху зібрали і розвіяли над морем, інші частини поховали в декількох меморіалах на території Індії.

Нагадаємо, американська пивоварня вибачилася за зображення Ганді на банці пива.

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