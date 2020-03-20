В Индии казнили четырех фигурантов громкого дела об изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Четверо мужчин, которые изнасиловали девушку в 2012 году, казнены через повешение. Это дело стало одним из самых громких в современной истории Индии, передает DW, информирует УНН.
"В Индии в пятницу, 20 марта, приведен в исполнение смертный приговор в отношении четырех мужчин, которые изнасиловали студентку в 2012 году. Преступников повесили в тюрьме "Тихар" в Дели через семь лет после приговора. За несколько часов до приведения приговора в исполнение Верховный суд страны отклонил апелляцию их защиты. Накануне решения суда в тюрьме собрались люди, которые требовали казнить преступников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело об изнасиловании студентки медицинского факультета Джоти Сингх стало одной из самых громких в современной истории Индии.
Так, в декабре 2012 года студентка и ее молодой человек сели в автобус, где оказалось шесть пьяных парней. Они избили парня и изнасиловали девушку, а потом вытолкнули обоих на дорогу. Через несколько дней девушка умерла от полученных травм.
Как пишет издание, это дело вызвало массовые акции протеста в Индии, участники которых требовали наказать виновных в преступлении и начать борьбу с участившимися случаями изнасилований в стране.
"Суд приговорил к смертной казни пятерых участников изнасилования, шестой получил три года тюрьмы, так как был тогда несовершеннолетним. После этого один из преступников повесился в тюремной камере, адвокаты других подавали жалобы и пытались отсрочить исполнение приговора", - передает DW.
Как сообщалось ранее в УНН, жителя Японии, который во время нападения с ножом убил 19 человек с инвалидностью, приговорили к смертной казни.