В Індії стратили чотирьох фігурантів гучної справи про зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Четверо чоловіків, які згвалтували дівчину в 2012 році, страчені через повішення. Ця справа стала однією з найгучніших в сучасній історії Індії, передає DW, інформує УНН.
"В Індії в п'ятницю, 20 березня, приведений у виконання смертний вирок щодо чотирьох чоловіків, які згвалтували студентку в 2012 році. Злочинців повісили в тюрмі "Тіхар" в Делі через сім років після вироку. За кілька годин до приведення вироку у виконання Верховний суд країни відхилив апеляцію їх захисту. Напередодні рішення суду у в'язниці зібралися люди, які вимагали стратити злочинців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що справа про зґвалтування студентки медичного факультету Джоти Сінгх стала однією з найгучніших в сучасній історії Індії.
Так, у грудні 2012 року студентка і її молодий чоловік сіли в автобус, де виявилося шестеро п'яних хлопців. Вони побили хлопця та зґвалтували дівчину, а потім виштовхнули обох на дорогу. Через кілька днів дівчина померла від отриманих травм.
Як пише видання, ця справа викликала масові акції протесту в Індії, учасники яких вимагали покарати винних у злочині і почати боротьбу з частими випадками згвалтувань в країні.
"Суд засудив до смертної страти п'ятьох учасників зґвалтування, шостий отримав три роки в'язниці, так як був тоді неповнолітнім. Після цього один із злочинців повісився в тюремній камері, адвокати інших подавали скарги і намагалися відстрочити виконання вироку", - передає DW.
Як повідомлялося раніше в УНН, жителя Японії, який під час нападу з ножем убив 19 людей з інвалідністю, засудили до смертної кари.