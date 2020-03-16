Жителя Японії, який під час нападу з ножем убив 19 людей з інвалідністю, засудили до смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Суд в Японії засудив до смертної кари 30-річного Сатосі Уематсу, якого звинувачують у вбивстві 19 мешканців інтернату для людей з інвалідністю. Про це повідомляє агентство Kyodo News, зазначає УНН.
Уематсу не заперечував, що скоїв злочин, але не каявся через нього. Він стверджував, що людям з інвалідністю нема чого жити. Він також обіцяв, що не буде оскаржувати вирок, яким би він не був.
Звинувачення просило засудити Уематсу до смертної кари. Захист наполягав на тому, що він не усвідомлював свої дії, тому що у нього розвинувся психічний розлад через нібито “тривалий прийом марихуани”.
У 2016 році Сатосі Уематсу вбив 19 осіб і поранив ще 26 в інтернаті для людей з особливостями ментального і фізичного розвитку в японському місті Сагаміхара. Уематсу сам раніше працював в цьому інтернаті.
Інтернат одразу після нападу:
До скоєння злочину Уематсу пропонував ввести евтаназію для людей з обмеженими можливостями і попереджав владу, що сам може вбивати таких людей. Через це його помістили в психіатричну клініку, але випустили через 12 днів.
Вбивство в інтернаті в Сагаміхарі стало одним з наймасовіших в післявоєнній історії Японії. Більше жертв (33 чоловік) було тільки при підпалі студії Kyoto Animation в липні 2019 року.