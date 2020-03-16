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5 марта, 15:49 • 120926 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Житель Японии, во время нападения с ножом убил 19 человек с инвалидностью, приговорили к смертной казни

Житель Японии, во время нападения с ножом убил 19 человек с инвалидностью, приговорили к смертной казни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Суд в Японии приговорил к смертной казни 30-летнего Сатоси Уематсу, которого обвиняют в убийстве 19 жителей интерната для людей с инвалидностью. Об этом сообщает агентство Kyodo News, отмечает УНН.

Уематсу не отрицал, что совершил преступление, но не раскаивался из-за него. Он утверждал, что людям с инвалидностью незачем жить. Он также обещал, что не будет обжаловать приговор, каким бы он ни был.

Обвинение просило приговорить Уематсу к смертной казни. Защита настаивала на том, что он не осознавал свои действия, потому что у него развилось психическое расстройство из-за якобы “длительного приема марихуаны”.

В 2016 году Сатоси Уематсу убил 19 человек и ранил еще 26 в интернате для людей с особенностями ментального и физического развития в японском городе Сагамихара. Уематсу сам раньше работал в этом интернате.

Интернат сразу после нападения:

До совершения преступления Уематсу предлагал ввести эвтаназию для людей с ограниченными возможностями и предупреждал власти, что сам может убивать таких людей. Из-за этого его поместили в психиатрическую клинику, но выпустили через 12 дней.

Убийство в интернате в Сагамихаре стало одним из самых массовых в послевоенной истории Японии. Больше жертв (33 человек) было только при поджоге студии Kyoto Animation в июле 2019 года.

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