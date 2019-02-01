В Индии разбился истребитель, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В районе индийского города Бангалуру разбился многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANI .
Самолет упал неподалеку от испытательного аэропорта HAL. Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, катапультировались. Один из них погиб при приземлении, другой умер в госпитале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео катастрофы российского бомбардировщика Ту-22М3
Отмечается, что истребитель разбился при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Как сообщал УНН, в РФ потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В результате катастрофы погибло три пилота.
Напомним, в Иране разбился Boeing 707.