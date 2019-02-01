В Індії розбився винищувач, двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В районі індійського міста Бангалуру розбився багатофункціональний винищувач ВВС Індії Mirage 2000. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANI.
Літак впав неподалік від випробувального аеропорту HAL. Обидва пілоти, які перебували на борту винищувача, катапультувалися. Один з них загинув при приземленні, інший помер в госпіталі.
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Зазначається, що винищувач розбився при виконанні випробувального польоту після модернізації на підприємстві авіабудівної корпорації Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Як повідомляв УНН, у РФ зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. Внаслідок катастрофи загинуло три пілоти.
Нагадаємо, в Ірані розбився Boeing 707.