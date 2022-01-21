В Индии родился ребенок с 4 руками и 4 ногами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На Востоке Индии в больнице Садар, родился младенец с восемью конечностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.
Детали
Врачи объясняют аномалию осложнениями во время беременности. Кроме лишних конечностей у новорожденного некоторые из внутренних органов развились снаружи тела.
Для Индии, где во многих регионах отмечается высокий уровень загрязнения воздуха, почв и воды из-за промышленных отходов, рождение детей и животных с мутациями не редкость.
После рождения ребенка в роддом начали сходиться местные жители, которые считают это божественным провидением.
Напомним
В Индии родился козленок с “человеческим лицом”.