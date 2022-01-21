В Індії народилася дитина з 4 руками та 4 ногами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Сході Індії у лікарні Садар, народилося немовля з вісьмома кінцівками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Star.
Деталі
Лікарі пояснюють аномалію ускладненнями під час вагітності. Окрім зайвих кінцівок у новонародженого деякі з внутрішніх органів розвинулися зовні тіла.
Для Індії, де у багатьох регіонах відзначається високий рівень забруднення повітря, ґрунтів і води через промислові відходи, народження дітей і тварин з мутаціями не рідкість.
Після народження дитини в пологовий будинок почали сходитися місцеві жителі, які вважають це божественним провидінням.
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