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В Индии парень сжег заживо девушку за отказ от брака

Киев • УНН

 • 17393 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Индии 17-летняя девушка погибла из-за того, что ее, вероятно, поджег знакомый, который хотел на ней жениться. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает УНН.

В Индии парень сжег заживо девушку за отказ от брака

"17-летняя девушка в штате Керала погибла из-за того, что ее, вероятно, поджег знакомый, который хотел на ней жениться. Подозреваемый также получил ожоги и скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Указано, что подозреваемому было более 20 лет, и он неоднократно предлагал девушке жениться. Ее семья отказывала из-за того, что девушка не была совершеннолетней. Подозреваемый продолжал давить на семью, и та обратилась в полицию. Парень заверил, что прекратит преследование.

Сегодня утром парень подошел к дому девушки, но его остановил отец. Когда подросток вышла из дома - он облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Отец девочки также загорелся, когда пытался ее спасти.

Девушку и парня отвезли в Государственный медицинского колледжа Ернакулума, где зафиксировали их смерть.

Напомним, в Бангладеше 16 человек обвинены в сожжении заживо 19-летней студентки.

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