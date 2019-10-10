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В Індії хлопець спалив живцем дівчину за відмову від шлюбу

Київ • УНН

 • 17393 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Індії 17-річна дівчина загинула через те, що її, ймовірно, підпалив знайомий, який хотів з нею одружитись. Про це повідомляє телеканал NDTV, передає УНН.

В Індії хлопець спалив живцем дівчину за відмову від шлюбу

"17-річна дівчинка в штаті Керала загинула через те, що її, ймовірно, підпалив знайомий, який хотів з нею одружитись. Підозрюваний також отримав опіки і помер по дорозі в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що підозрюваному було більше 20 років, і він неодноразово пропонував дівчині одружитись. Її сім’я відмовляла через те, що дівчина не була повнолітньою. Підозрюваний продовжував давити на сім’ю, і та звернулась до поліції. Хлопець запевнив, що припинить переслідування.

Сьогодні вранці хлопець підійшов до будинку дівчини, але його зупинив батько. Коли підліток вийшла з дому – він облив її легкозаймистою речовиною і підпалив. Батько дівчини також загорівся, коли намагався її врятувати.

Дівчину та хлопця відвезли до Державного медичного коледжу Ернакулума, де зафіксували їхню смерть.

Нагадаємо, У Бангладеші 16 осіб звинувачені в спалені живцем 19-річної студентки.

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