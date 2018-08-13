В Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Из-за непрекращающихся проливных дождей в некоторых регионах Индии введен режим ЧС сроком на три дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Жертвами муссонных дождей в семи индийских штатах стали 774 человека.
Как сообщает Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации при МВД Индии, в результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 – в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.
Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.
Напомним, в результате наводнений в штате Керала на юго-западе Индии погибли по меньшей мере 37 человек.