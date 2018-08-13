В Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧП

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 21265 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 58360 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 39712 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 85014 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 159395 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 258748 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 196263 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 260695 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284806 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223587 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 63928 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 69903 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 62936 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 59275 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 39323 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 4 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 29762 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 335183 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 302898 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 387536 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 10281 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 17441 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 54493 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 260695 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 98221 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

В Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧП

Киев • УНН

 • 8853 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Из-за непрекращающихся проливных дождей в некоторых регионах Индии введен режим ЧС сроком на три дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

В Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧП

Жертвами муссонных дождей в семи индийских штатах стали 774 человека.

Как сообщает Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации при МВД Индии, в результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 – в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.

Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.

Напомним, в результате наводнений в штате Керала на юго-западе Индии погибли по меньшей мере 37 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43