В Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧП

Жертвами муссонных дождей в семи индийских штатах стали 774 человека.



Как сообщает Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации при МВД Индии, в результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 – в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.



Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.

Напомним, в результате наводнений в штате Керала на юго-западе Индии погибли по меньшей мере 37 человек.