В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли, 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Манипур, сообщает УНН со ссылкой на PTI.
Инцидент произошел около 03.30 часов по местному времени в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в реку.
Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.
В полиции заявили, что число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.