В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек

Инцидент произошел около 03.30 часов по местному времени в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в реку.

Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.

В полиции заявили, что число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.