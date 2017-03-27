В Індії автобус впав у річку, загинули десять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, 25 постраждали внаслідок ДТП з автобусом в індійському штаті Маніпур, повідомляє УНН з посиланням на PTI.
Інцидент стався близько 03.30 години за місцевим часом в окрузі Сенапаті на шосе Імпхал-Дімапур. Автобус вилетів з дороги в річку.
Причина ДТП наразі не встановлена. Поранені госпіталізовані в найближчі лікарні.
У поліції заявили, що кількість жертв може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.