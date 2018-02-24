В Индии автомобиль врезался в здание школы, девять учеников погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В индийском городе Музаффарпур автомобиль врезался в здание школы, по меньшей мере 9 человек погибли, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает ANI, передает УНН.
“По меньшей мере девять учеников были убиты и 24 получили ранения, когда автомобиль врезался в школу в районе Муззарфарпур в Уттар-Прадеше”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошел в государственной школе. Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, в Афганистане произошла серия терактов, в результате чего по меньшей мере 23 человека погибли, еще десятки человек были ранены.