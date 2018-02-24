В Індії авто в'їхало в будівлю школи, дев'ять учнів загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В індійському місті Музаффарпур автомобіль врізався в будівлю школи, щонайменше 9 осіб загинули, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє ANI, передає УНН.
“Щонайменше дев’ять учнів загинули і 24 отримали поранення, коли автомобіль врізався в школу в районі Муззарфарпур в Уттар-Прадеш”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що інцидент стався в державній школі. Усі постраждалі госпіталізовані.
Нагадаємо, в Афганістані сталася серія терактів, в результаті чого щонайменше 23 людини загинули, ще десятки людей були поранені.