В Індії авто в'їхало в будівлю школи, дев'ять учнів загинули

“Щонайменше дев’ять учнів загинули і 24 отримали поранення, коли автомобіль врізався в школу в районі Муззарфарпур в Уттар-Прадеш”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент стався в державній школі. Усі постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, в Афганістані сталася серія терактів, в результаті чого щонайменше 23 людини загинули, ще десятки людей були поранені.