В Индии приостановили деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами
Киев • УНН
Министерство спорта Индии приостановило деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами, уволив новоизбранных руководителей, связанных с обвиняемым экс-президентом.
После скандала с сексуальными домогательствами Министерство спорта Индии приостановило деятельность Федерации борьбы и уволило новоизбранных руководителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство спорта приняло меры после того, как Федерация избрала нового президента Санджая Сингха, которого поддержал предшественник Бридж Бхушан Шаран Сингх. Именно Бриджа Сингха обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам-спортсменкам и запугивании. В отношении него к нему продолжается расследование. Сингх отрицает любые правонарушения.
Новоизбранный орган, похоже, полностью контролируется бывшими чиновниками. Деятельность Федерации ведется из помещений, которые контролируются бывшими должностными лицами
В письме министерство обратилось к Олимпийской ассоциации Индии с просьбой создать специальный комитет для управления Федерацией.
За неспособность провести выборы вовремя деятельность Федерации борьбы Индии уже приостановлена руководящим органом - Объединенной мировой федерацией борьбы.
Также в знак протеста против выборов сборную по борьбе покинула ведущая спортсменка Сакши Малик.
А первый индийский борец Баджранг Пуния, который выиграл четыре медали чемпионата мира, объявил, что в знак протеста против выборов вернет свою высшую гражданскую награду Индии.
В Индии приостановили деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами
Министерство спорта Индии приостановило деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами, уволив новоизбранных руководителей, связанных с обвиняемым экс-президентом.
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